"Хлеба и зрелищ": оглашено предсмертное желание Караченцова

Артист очень хотел отметить день рождения. Он мечтал увидеть друзей и провести хороший вечер.

Николай Караченцов всего день не дожил до своего 74-го дня рождения. 27 октября в клинике подмосковного Красногорска должны были собраться его друзья.

"Композиторы Максим Дунаевский и Елена Суржикова, сын Андрей с семьей, разумеется, Людмила Поргина – все готовились к празднику, – рассказал Dni.Ru друг актера. – Последним желанием Коли было увидеть всех друзей на своем дне рождения. Для праздника все было готово, даже шары и торт заказали".

"Сын Караченцова нам давно говорил, что артист очень плох, и, вероятно, этот день рождения станет для него последним, – продолжил собеседник. – Но никто и подумать не мог, что не сможем с ним проститься, и он уйдет так внезапно. Пытаюсь дозвониться до Люды – у нее все время занято. Видимо, не я один, да и не до того ей сейчас..."

О том, что у Николая Караченцова рак, стало известно осенью прошлого года. Ситуация усугублялась тем, что опухоль оказалась неоперабельной. Тем не менее артист прошел курс лечения в Израиле, а потом и в России. В начале октября появилась информация о двустороннем воспалении легких – Караченцова госпитализировали. А за несколько дней до смерти у артиста отказали почки.

Прощание состоится, предположительно, в понедельник на сцене театра "Ленком". Николай Петрович служил в нем много лет и числился в труппе, несмотря на болезнь.