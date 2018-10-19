"Очень слаб": сын рассказал о состоянии онкобольного Караченцова

Самочувствие актера вызывает тревогу

Поклонники молятся о здоровье любимого актера, которому 27 октября исполнится 74 года. Очень хотелось бы, чтобы день рождения он отметил дома, за большим хлебосольным столом.

"Но пока Николай Петрович остается в больнице и продолжает лечение. С одной стороны, мы рады, рентгеновские снимки показывают, что воспаление уходит из правого и левого легкого, с другой – беспокоит, что он очень ослаб", – рассказал сын актера Андрей Караченцов в интервью RT.

Ранее поэт и композитор Елена Суржикова сообщила Dni.Ru, что актер, у которого год назад обнаружили онкологию, в очередной раз был госпитализирован по причине двустороннего воспаления легких. По ее словам, Николай Петрович долго находился в реанимации, позже перевели в обычную палату.

"Мы лежим в больнице уже несколько дней. Двустороннее воспаление легких – это непросто. Наша главная задача на ближайшее время – выйти из состояния болезни. Потом планируем переехать на дачу. Врачи, которые ведут нас, советуют жить на свежем воздухе и каждые три недели делать курс химиотерапии. Мы должны застопорить развитие опухоли", – пояснила встревоженным журналистам супруга артиста Людмила Поргина.

Она стала для Николая Петровича настоящим ангелом-хранителем – постоянно путешествует с ним по миру, ходит на премьеры и презентации. Сам актер твердит: "Я буду жить, я буду жить!"