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Шоу-бизнес

Лопырева сожгла свою выдающуюся грудь

Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika
Грудь Виктории Лопыревой пострадала от ожога. Телезвезда отправилась в южные страны и переусердствовала с загаром. 
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Лопырева отправилась по делам в Объединенные Эмираты. Предупреждения врачей об опасности пребывания под прямыми солнечными лучами звезда, видимо, проигнорировала – и довольно сильно обгорела.

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Как передает издание Paparazzi.ru,  на фотографиях в инстаграм Вика предстает с ровным красивым загаром. Однако в реальности сейчас телезвезда выглядит иначе.

В последнее время Лопырева на всех кадрах скрывает живот. Напомним, в сентябре появились слухи о беременности Виктории. Основания для этого для внимательных наблюдателей были. 35-летняя модель выбирает для выхода в свет наряды свободного кроя и и збегает шумных вечеринок. Однако Лопырева эти слухи не комментирует.

Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika

Кстати, на этой неделе день рождения праздновал экс-жених Виктории – Николай Басков. В недавнем интервью "Золотой голос России" сообщил, что все еще состоит в романтических отношениях с Лопыревой. Певец подчеркнул, что они оба дорожат отношениями. При этом Басков категорично заявил, что о свадьбе речи не идет.

Пользователи Сети, конечно, не могли пройти мимо слухов о беременности звезды. Неизвестный "инсайдер" в телеграм-канале уверял, что будущий счастливый папа – это не Николай Басков, как все могли бы подумать, а известный политик Виталий Мутко. Хотя известно, что чиновник давно и счастливо женат и имеет двоих уже взрослых дочерей.

Автор: Андрей Евлампиев19 октября 2018, 21:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой

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