Откровенное признание Баскова об отношениях с Лопыревой

Артист рассказал, что сейчас происходит в его личной жизни. Сердце певца до сих пор занято, но, по его признанию, "все непросто".

По словам Николая, они до сих пор с Викторией Лопыревой являются парой. Певец подчеркнул, что они оба дорожат отношениями. При этом Басков категорично заявил, что о свадьбе речи не идет.

"Штамп ничего не дает и не гарантирует. Он был уже у меня. Я все про это знаю", – цитирует исполнителя сайт "Комсомольская правда". Артист заявил, что они с Викторией стараются проявлять взаимопонимание и интерес друг к другу.

Вместе с тем, как откровенно признался Басков, не все у них получается. "Хочу быть семейным человеком, но не складывается. Мы эгоистичны каждый. И оба очень заняты. Жесткие графики… Потому что почти каждый день новый город, другая страна", – объяснил Николай.

Басков привел показательный пример. "Побывали мы недавно в городе любви, в Париже. Я прилетел на съемки клипа "Ты сердце мое разбила", Вика по своим делам. Договорились встретиться. В результате я на съемках, Вика – на совещании. Так и не встретились. Нормально?.." – поделился певец.

"Натуральный блондин" отечественной эстрады отметил, что благодарен судьбе за счастье быть рядом с одной из самых красивых девушек России. По его признанию, модель изменила его в лучшую сторону. Певец стал спортивнее, спокойнее, терпимее и привлекательнее внешне. "Если женщина имеет такое влияние на мужчину, это любовь", – заключил артист.