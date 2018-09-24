Связь с Мутко: Шокующие подробности беременности Лопыревой

Пока певец Николай Басков рассказывает в интервью о непростых отношениях с телеведущей Викторий Лопыревой в Сети ходит слух о беременности последней. Якобы девушка сама себя выдала.

Telegram-канал "Только никому..." со ссылкой на других пользователей сообщил, мол, Виктория в положении и особенно это заметно в ее последних опубликованных Stories в Instagram. Источник подчеркнул, что девушка прячет большой живот, вставляя в видео плашки с геолокацией.

Отметим, что в соцсетях Лопыревой действительно можно найти кадры, на которых знаменитость запечатлена в черном свободном платье с белым воротником. Примечательно, что на видео действительно наложены надписи, которые скрывают фигуру знаменитости.

Подозрительной показалась и другая запись. На ней звезда пританцовывает на борту частного самолета. Виктория облачена в черное платье с завышенной талией, глубоким декольте и рукавами фонариками. К слову, поверх этих кадров, также присутствует надпись на уровне живота Лопыревой.

Интересно, что неизвестный инсайдер уверяет, что будущий счастливый папа – это не Николай Басков, как все могли бы подумать, а, смешно сказать, известный политик Виталий Мутко. К сожалению, "@spletni_tg" не пояснил, где именно и от кого он услышал эти слухи. Примечательно, что чиновник давно и счастливо женат и имеет двоих уже взрослых дочерей.

Отметим, что в недавнем интервью Николай Басков сообщил, что все еще состоит в романтических отношениях с Лопыревой. Певец подчеркнул, что они оба дорожат отношениями. При этом Басков категорично заявил, что о свадьбе речи не идет.