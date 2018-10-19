Бузова пострадала из-за зверского избиения

Ольга Бузова в шоке и не может сдержать слез. Звезде попалось на глаза видео инцидента в Брянской области, где пьяный мужчина избил беззащитную старушку.

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова признается, что плакала несколько часов. Так подействовал на нее ролик, на котором заснята сцена избиения пенсионерки и ее последующего спасения.

"Посмотрела это видео и плакала несколько часов! Плакала от такой жестокости людей и одновременно от гордости, что в нашей стране есть такие мужчины!!! Леонид, вы герой!!! Герой для нас всех и для меня лично! Я очень благодарна вам, что вы не побоялись и пошли, защитили бабушку!", – написала звезда в Instagram.

Ольга предложила помощь жителю города Клинцы в Брянской области, который защитил старушку от нападавшего. Готова телеведущая помочь и самой пенсионерке – и просит помочь ей найти бабушку.

Резонансный инцидент произошел около месяца назад. Незнакомый пьяный мужчина набросился на ветерана труда Клару Меламед во дворе ее дома. Соседи проходили мимо и делали вид, что не слышат криков старушки. Изверг успел выбить пенсионере зубы и сломать два ребра. К счастью, на крики прибежал Леонид Щепель, увидевший ужасную сцену со своего балкона. Он спас бабушку, успокоив агрессора парой тумаков.

Нападавшего арестовали, ему грозит до 5 лет заключения. Но и спасителю досталось – суд приговорил его к административному штрафу. Леонид, правда, не расстраивается – говорит, что человеческая жизнь стоит больше каких-то 5 тысяч рублей.

Однако Ольгу Бузова такой исход дела не устраивает: звезда обратилась к брянскому губернатору и мэру Клинцов с просьбой уделить внимание этому происшествию. Телеведущая требует наградить Леонида за спасение бабушки – а не штрафовать его за нанесение телесных повреждений хулигану, напавшему на женщину.

Подписчиков Ольги реакция их кумира на горе старой женщины растрогала. Хотя, как всегда, нашлись и циники. Некоторые заметили, что произошло все месяц назад. И то, что Бузова вдруг обратила на это внимание, им кажется странным. Кое-кто полагает, что звезда просто решила использовать резонансный инцидент для пиара.