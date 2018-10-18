Бледанс оставила особенного сына после сложной операции
Эвелина отдала мальчика отцу – Александру Семину. Мужчина круглосуточно ухаживает за ребенком, пока тот находится в клинике.
На странице сына в Instagram Семин делится с подписчиками снимками из палаты. Папа и сын коротают свободное время, которого в госпитале, видимо, очень много, записывая забавные ролики.
Между тем поклонники звездного семейства отметили, что Эвелина как будто совсем не навещает малыша. Звезда не комментирует состояние сына, не выкладывает фотографии с наследником.
Такое поведение артистке не свойственно. Бледанс отчитывается перед почитателями за каждый свой шаг. Даже экстракорпоральное оплодотворение сделала на глазах у миллионов зрителей программы "Прямой эфир с Малаховым" телеканала "Россия 1". Сейчас в микроблоге звезды только рекламные посты да снимки с мероприятий.
Напомним, на днях шестилетний сын Эвелины Бледанс перенес плановую операцию. Судя по забинтованной руке, хирурги колдовали над локтевым суставом ребенка.
В конце прошлого года Семен, который родился с синдромом Дауна, перенес операцию в Германии. После появления на свет у мальчика диагностировали врожденный вывих надколенников. Бледанс и Семин пытались вылечить этот недуг без хирургического вмешательства, однако ничего не получилось.
Эксцентричная певица не сдержала эмоций
Певица наконец перестала интриговать
Женщина вышла в свет с сильно округлившимся животом
Отличный способ занять свободное время