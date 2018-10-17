Сына Бледанс с синдромом Дауна положили на операцию

Шестилетний сын Эвелины Бледанс Семен в больнице. По словам его отца, ребенку предстоит перенести плановую операцию.

На официальной страничке маленького Семена, которую ведет его отец – продюсер, режиссер Александр Семин, появилось несколько видеозаписей, сделанных в палате. Чтобы не пугать многочисленных поклонников "солнечного мальчика", бывший муж комедийной актрисы Эвелины Бледанс рассказал, почему Семен оказался в больнице.

"Мы на два-три дня перемещаемся в больницу. Впереди плановая операция (все хорошо, мальчиковые дела). Будем репортажить", – сообщил Александр. Подписчики немедленно отреагировали на сообщение. Они поддержали Семена, пожелав скорейшего выздоровления.

"Ангела вам в помощь!", "Чтобы все прошло удачно!!!", "Дай Бог вам здоровья и удачной мальчиковой операции", "Семочка! Будем ждать тебя!", "Ребята, Бог в помощь! Лечитесь и выздоравливайте скорее!", "Все будет хорошо, потому что по другому быть не должно!", "Скорейшего тебе выздоровления и возвращения домой Сема (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали пользователи Сети.

Напомним, что в конце прошлого года Семен перенес операцию в Германии. После рождения мальчику диагностировали врожденный вывих надколенников. Бледанс и Семин пытались вылечить этот недуг без хирургического вмешательства, однако ничего не получилось.

Эвелина не унывает. "Слава богу, что нам досталась только такая аномалия, а не более серьезные, которые часто сопутствуют синдрому Дауна. Не порок сердца, который нам сначала диагностировали: у Семы в течение первого года жизни не закрывалось "окошко" в сердце. Мы были под наблюдением, проходили необходимую диагностику. С возрастом окно затянулось, но проблемы с коленями остались", – констатировала артистка. Впрочем, точно не известно, связана ли нынешняя операция с ногами мальчика.