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Брюнетка со вторым размером груди: на кого Блюменкранц променял красотку-жену

Фото:instagram.com/_tatia_tatia_
Участник реалити-шоу быстро нашел замену своей супруге Тате. Новая пассия, за которой ухаживает Валерий Блюменкранц, соответствует его представлениям об идеальной спутнице жизни.
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Похоже, мужчина оправился после скандального расставания с супругой, которая узнала о его любовных похождениях. Своей изменой с Марианой Петрей Валера поставил жирную точку в отношениях с Татой: она со скандалом ушла с периметра.

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Но один участник "Дома-2" оставаться на телестройке не желает. Блюменкранц даже озвучил параметры идеальной для него спутницы. "Я надеюсь, что ко мне придет брюнетка в теле с грудью второго с половиной размера", – заявил он. Оказалось, что такая девушка на проекте есть. Это Настя Ендальцева, которая пока находится в паре с Валерием Сумароковым.

Интерес Валеры к эффектной брюнетке активно обсуждается в кулуарах "Дома-2". Участники шоу заметили, что мужчина волнуется, находясь рядом с Настей. Однако наличие соперника его не смущает.

На этой неделе Блюменкранц и Ендальцева с Сумароковым вернулись с Сейшельских островов в Москву. По словам очевидцев, Валера и Настя флиртовали и все время находились вместе.

Как писали Dni.Ru, о решении Таты и Валерия развестись стало известно 12 августа. Блондинка заявила, что у нее с мужем серьезные разногласия, которые не позволяют им больше быть вместе. Позже Тата объявила, что Валера умер для нее. 

Автор: Валерия Нарская20 сентября 2018, 13:56
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