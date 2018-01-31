Рапунцель проговорилась о странной любви мужа и матери

Беременная звезда "Дома-2" выступила с шокирующим признанием. Она считает, что свекровь ее ревнует.

Ольга Рапунцель вот-вот станет мамой. И на пороге этого важного события ей хочется целиком изменить жизнь. В первую очередь – извиниться перед самыми близкими людьми. "Я унижала мужа на всю страну. Била его, обзывала. Вспоминать не хочу", – плачет Оля.

Но мать Дмитрия Дмитренко – супруга Рапунцель – не может забыть ад, который устроила знаменитая невестка. "Стараюсь до нее донести, что теперь в нашей семье все по-другому. Мозг не пилю, не обзываю, руку не поднимаю, даже про Кохно и интимные переписки молчу, – вздыхает Оля. – Но мама Димы начитается в интернете, вырвет из контекста и начинает... Я решила не вестись на провокации, стараюсь все сгладить и прошу Людмилу Григорьевну пойти навстречу".

"Она смерти желала, отказалась приезжать на нашу свадьбу, за всю беременность ни разу не поинтересовалась моим здоровьем, а она же врач. Чувствую, что доченьку нашу любить она не будет. Ей просто все параллельно", – продолжает звезда "Дома-2".

При этом муж считает, что Рапунцель обязана слушать его мать. "Тебе что, сложно? Просто послушай и все" – вот ответ на все мои страхи, – говорит Оля. – Знаю, что не смогу терпеть, если она снова начнет поливать грязью, а тем более оскорблять меня и мою малышку".

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Янв 22, 2018 at 2:55 PST

Всему этому есть объяснение. "Димочка боится свою мать. Честно, у них странные отношения, не понимаю, что это за любовь такая. Муж словно одержим ей. Мне порой становится не по себе. Людмила Григорьевна так влияет на моего мужа, что он становится сам не свой", – цитирует Рапунцель журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2". Ольга уверена, что свекровь просто ревнует ее к сыну и не хочет делить его любовь.