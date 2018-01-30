Тайна имени новорожденного сына Дмитрия Маликова

Новорожденного сына Дмитрия Маликова привезли в Москву. Малышу до сих пор не придумали имя, и поклонники теряются в догадках, почему.

В конце января у Дмитрия Маликова родился сын. Малыша подарила популярному исполнителю суррогатная мать. Мальчик появился на свет в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга. Сейчас стало известно, что новорожденного привезли в Москву. Об этом сообщила дочь Дмитрия Маликова Стефания.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram девушка опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с отцом в окружении голубых шариков. "Вчера встречали всей семьей вернувшихся из Питера🐣🤗", – коротко сообщила Маликова.

Как счастливые родители назвали сына, пока не известно. Многочисленные поклонники предложили в качестве подходящих два имени – Дмитрий (в честь отца) и Юрий (в честь деда). Большинство пользователей социальных сетей сгорают от любопытства, почему Маликов до сих пор не выбрал имя наследника.

Публикация от Stefaniya Malikova (@steshamalikova) Янв 30, 2018 at 1:23 PST

"предлогаю в честь друга.... Игорем назвать👍👍👍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "предлагаю 🙋Богдан", "Назовите Кириллом! Красиво звучит: Кирилл Дмитриевич😉✌👍", "предлагаю: Максим Маликов", "ну у всех по разному... кто то с первых недель беременности придумывает имя ребенку. Кто то месяц после рождения никак не определится😁", "ребенок родился... а вы только думаете???🤔😯🙄", "Столько ждали, а имя не придумали? Я со свадьбы знала, как назову своих детей", "А мы об этом с мужем договорились на втором свидании", – высказались пользователи Сети.