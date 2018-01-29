Дмитрий Маликов впервые о рождении сына

Сегодня, 29 января, Дмитрию Маликову исполнилось 48 лет. В честь дня рождения артист впервые прокомментировал радостное событие – рождение сына.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий Маликова опубликовал видеообращение к многочисленным поклонникам. Популярный артист в шутливой форме пообещал и дальше удивлять их своим творчеством. Маликов подчеркнул, что предпочитает двигаться вперед, а не исполнять исключительно старые хиты.

В подписи к видео Дмитрий прокомментировал информацию о том, что на днях у него родился второй ребенок. Артист признал, что действительно празднует пополнение в семье. "Когда я записывал это видео, еще не произошло главное событие прошедшего года моей жизни, а именно рождение сына! А теперь оно случилось, и я абсолютно счастлив! Чего и вам желаю! Спасибо за поздравления и добрые слова! Они меня очень поддерживают и вдохновляют", – написал Маликов.

Поклонники осыпали Дмитрия поздравлениями и пожеланиями. "Поздравляю! Всего самого наилучшего!💕💕💕", "Поздравляю с рождением сына, ура!!!", "Поздравляем! Сил и здоровья на воспитание малыша!", "С днем рождения! И с рождением сына!!! Наверное, это самый лучший подарок, подарок от Бога! Ура, ура, ура!!!🎉🎊🎉", "От всей души поздравляем!!!!! Такое прекрасное событие в жизни!!! Счастья и здоровья вам и малышу!!!", "Дмитрий, Вы такой приятный человек! Один из немногих в шоу-бизнесе без шлейфа сплетен, интриг и негатива! Очень нравится Ваше творчество как композитора, альбом "Пианомания" слушала бесконечное количество раз! Очень рада новости о рождении сына! Счастья Вашей семье!!!💐" – рассыпались в комплиментах и поздравлениях подписчики.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Янв 28, 2018 at 1:04 PST

Информация о том, что у Дмитрия Маликова родился второй ребенок, появилась 24 января. Сына популярному артисту и его жене Елене подарила суррогатная мать. Малыш появился на свет в клинике "Ава-Петер" в Санкт-Петербурге. Говорят, стоимость услуг суррогатной матери, включая юридическое сопровождение процедуры, ЭКО, ежемесячное содержание матери, медицинское сопровождение беременности и родов может стоить в среднем два миллиона рублей, из них 700-800 тысяч придется заплатить самой суррогатной матери.

Еще в 2016 году певец признался в интервью, что мечтает о втором ребенке. "Хочу сына, мы идем к этой цели!" – сказал Маликов, однако тогда его слова мало кто воспринял всерьез.