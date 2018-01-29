Маликов везет новорожденного сына в Москву

Певец Дмитрий Маликов, недавно ставший отцом, везет своего наследника в Москву. Там он даст ребенку имя.

Об этом рассказал отец музыканта, Юрий Маликов. Мужчина признался, что не может дождаться встречи с внуком. "Дима с Леной приехали в северную столицу как раз к родам, а сейчас везут малыша в поезде домой. Очень жду, когда смогу увидеть внука. В нашей семье он долгожданный ребенок, наследник. Дима очень хотел второго ребенка., он даже в одном из интервью об этом говорил. И конечно они с супругой мечтали о сыне. А то ведь у нас одни девчонки рождаются...", – приводит его слова газета "Московский комсомолец".

По словам Юрия Маликова, он до сих пор не знает, как Дмитрий хочет назвать наследника. Кроме того, создатель и руководитель ВИА "Самоцветы" рассказал, что он с супругой никогда не вмешивается и всегда позволяет своему сыну самостоятельно выбирать имена для внуков. "Традиций у нас нет, главное слово всегда остается за родителями. И в данном случае как решат малыша назвать Дима с Леной, так и будет. Мы с супругой никогда не вмешиваемся. Тем более, у Лены с Димой прекрасный вкус", – заявил Юрий Маликов.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Янв 26, 2018 at 4:15 PST

Напомним, 29 января, в день своего рождения, музыкант опубликовал в Instagram видео, в котором подводит итоги 47-го года жизни. В подписи к ролику Дмитрий прокомментировал информацию о том, что на днях у него родился второй ребенок. Артист признал, что действительно празднует пополнение в семье. "Когда я записывал это видео, еще не произошло главное событие прошедшего года моей жизни, а именно рождение сына! А теперь оно случилось, и я абсолютно счастлив! Чего и вам желаю! Спасибо за поздравления и добрые слова! Они меня очень поддерживают и вдохновляют", – написал Маликов.