Сябитова отрезала живот и собралась замуж

Роза Сябитова дала откровенное интервью. Сваха из популярной передачи "Давай поженимся!" рассказала о манипуляциях с внешностью и сообщила о возможной свадьбе.

Несколько лет назад Роза Сябитова убрала грыжи под глазами, увеличила грудь и сделала липосакцию. Телесваха не скрывает, что прибегла к помощи пластических хирургов, чтобы продлить молодость.

"Я поправила веки, отрезала живот, но нельзя же кромсать его дважды! Живот у меня один. Мы не молодеем, за лицом нужно ухаживать. Я подкалываю его ботоксом, но тоже нечасто! Если ботокс закачивать постоянно, он пойдет во вред. Все, что должна сделать женщина в моем возрасте, уже сделала. Молодость продлить невозможно, ведь это состояние души, а не натянутая кожа", – уверенно заявила Сябитова.

Любимый мужчина доволен внешностью телесвахи. Отношения у Розы и ее избранника Рината настолько серьезные, что дело идет к свадьбе. "Замуж, по всей видимости, выйду в этом году. Я уже получила предложение руки и сердца. Основное условие, которое поставила своему спутнику: я его не показываю. Он к шоу-бизнесу никакого отношения не имеет. Если хочет быть рядом со мной, никто его знать не должен. Он это условие принял. Пока до конца не решила, буду ли ставить штамп в паспорте. В моем возрасте лучше выбирать гостевой брак", – заключила сваха.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) Янв 5, 2018 at 2:31 PST

Избранник Сябитовой живет на Кипре, и оба не считают расстояние помехой. "Нам на расстоянии хорошо. Я планировала в какое-то время купить недвижимость за границей. Теперь не буду ничего приобретать – она есть у моего возлюбленного. В нынешних отношениях я создала хорошие условия для счастья, радости и приятного времяпровождения. Я поработала, соскучилась, захотела отдохнуть – села в самолет и прилетела. Ему хочется увидеть меня – никаких проблем. Четыре часа полета, и мы уже вместе!" – цитирует Розу Сябитову "Собеседник".