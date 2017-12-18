Гузеева и Сябитова подвели невесту на "Давай поженимся!"

Участницы обвинили ведущих популярного шоу в постановочности. Мол, богатого жениха они дают только на время съемки.

То и дело всплывают факты мошенничества на популярных телешоу. Подставные герои, срежиссированные мизансцены, сценарные страсти – все это мы наблюдаем снова и снова. Вот и популярное шоу "Давай поженимся!" на Первом канале не стало исключением.

Алена Жалимова – одна из участниц проекта – рассказала, как на самом деле сидящие там Роза Сябитова и Лариса Гузеева устраивают судьбы героев. "Все герои выдают, слегка гиперболизировав, факты, – призналась она. – Например, у меня действительно были серьезные отношения когда-то и дело шло к свадьбе, но никакое платье на свадьбу я не выбирала (а ведущие именно так обрисовали ситуацию. – Прим. ред). Дубль только один. Запнулся – твои проблемы. Поэтому когда мы смотрим программу, нам кажется, что все выпили таблетку даунства".

О том, кого телевизионные свахи будут навязывать ей в мужья, Алена ничего не знала. "Жениха нам заранее не показывают и сильно его не описывают. Мне сказали, что он идеально мне подходит, а я – ему. Предприниматель и инвестор, миллионер, любит путешествовать и развиваться, ищет умную, целеустремленную и подходящую жену, жил на Бали", – говорит несостоявшаяся невеста.

По ее словам, съемка прошла прекрасно. Но когда софиты погасли и режиссер дал команду "спасибо, снято!", сказка закончилась. Алена поняла, что продолжения не будет, а жених, скорее всего, подставной, "Мы выбрали друг друга, но с женихом после программы мы так и не встретились. Ни в какой Сочи не поехали тем более. И вообще, он в ту же ночь, кажется, в клубе начал отношения с другой участницей по программе (блондинкой), о чем мне благородно сообщил", – цитирует Алену портал 7days.ru