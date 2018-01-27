Серов рассказал о разводе Алферовой

Александр Серов дал откровенное интервью. Он рассказал о работе с Ириной Алферовой и прокомментировал слухи о том, что после своего участия в клипе певца актриса развелась с Александром Абдуловым.

Александр Серов стал очередным звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Ведущая не могла не спросить артиста о его работе с одной из самых привлекательных советских актрис Ириной Алферовой. Артистка стала главной героиней его клипа "Ты меня любишь".

Певец рассказал, что Ирина не сразу согласилась сниматься. Вначале на предложение Александра Серова и Игоря Крутого актриса заявила, что ей не интересно. Потом певец все же упросил Алферову еще раз послушать композицию. "Ирина Ивановна, может, я завезу кассету? Может, что-то вас там тронет", – рассказал Серов. Тогда артистка дала свое согласие.

Александр признался, что Ирина ему нравилась. Впрочем, как и Игорю Крутому. "У Иры есть кротость, есть честность. Она честнейший человек. Она открытая, прозрачная", – заявил певец. Также он прокомментировал слухи, согласно которым после страстного клипа с Серовым Алферова развелась с Абдуловым.

"Во-первых, Абдулов не стал разговаривать с Крутым на эту тему. А Крутой был ближе с ним знаком. Что-то у них там уже происходило. Может, у них там уже высыхали отношения с Абдуловым. Но я не утверждаю это", – рассказал Серов.

Ведущая попыталась выяснить, был ли у Александра роман с Ириной. Тот ответил: "С Ириной Ивановной у нас были хорошие дружеские отношения. Даже я ее маму повез в Ялту и мы вместе поехали. Она с мамой жила в одном санатории, а мы в другом. У нас там гастроли были. Но романа не было. Я не герой ее романа!"