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Шоу-бизнес

Одна из сестер Зайцевых набросилась на бесстыжего Серова

Сестры Зайцевы и Александр Серов. Фото: Dni.Ru
Появление в популярном шоу Александра Серова, на котором тот обсуждал подробности своей частной жизни, не осталось без внимания некогда популярных певиц, сестер Зайцевых. Одна из них была возмущена словами артиста.
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На шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" Александр Серов обсудил свою бывшую супругу Елену, причем затронул тему личной жизни одной из сестер Зайцевых – Татьяны. По его словам, она уже давно в разводе. Эти откровения возмутили Зайцеву.

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Сестры Зайцевы переживают новое горе

"Я сама эфир не видела, но сразу после его выхода мне и Лене стали звонить друзья и журналисты – мол, вы видели программу с Серовым? Он там про вас такое говорит… Оказывается, Александр, понося последними словами свою жену, у которой есть сестра-близняшка, зачем-то приплел нас с Леной, заявив, что у всех близнецов не ладится личная жизнь, и мы с моим мужем Ником давно в разводе. Как не стыдно нести такую чушь, когда мы 22 года в браке, венчаны…" – высказала свое возмущение Татьяна Зайцева.

Артистка выразила недоумение относительно того, почему Серов так негативно высказался о ней, ведь, по ее словам, они всегда хорошо общались, а сами сестры Зайцевы и слова плохого не говорили об артисте. Более того, на протяжении многих лет работы в шоу-бизнесе они никогда не переходили друг другу дороги.

Тем не менее, певица высказала готовность отстаивать интересы семьи до конца. "У нас с Ником очень счастливая пара, и мы не позволим лить на семью эту грязь! Спасибо Ире Грибулиной, нашей приятельнице, которая на программе вступилась за нас, осекла Серова. Поклонники в Facebook писали нам, что она нас защищала", – цитирует певицу Starhit.

Татьяна Зайцева обратилась к Александру Серову: "А тебе, Саша, я хочу сказать: не зная ситуации в семье, нечего рот открывать. Тем более Лена первого мужа недавно похоронила – зачем нападать на людей, когда у них такое происходит?" "Да и на жену свою бывшую Лену он зря наговаривает – мы с ней знакомы, она прекрасный человек. Мне кажется, Серову стоит задуматься: если вокруг все плохие, может, дело не в окружающих, а в нем самом?" – заключила она.

Автор: Наталья Аряева18 января 2018, 12:54

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