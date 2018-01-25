Известна последняя воля умершей от рака Сенчиной

Стала известна последняя воля легендарной певицы Людмилы Сенчиной. Артистка завещала похоронить ее на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Родственники знаменитой исполнительницы решили действовать сообразно ее завещанию. Прощание с Людмилой Сенчиной пройдет на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, похороны состоятся 28 января. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф, где артистка начинала карьеру.

"Предположительно, церемония пройдет в воскресенье. Утром состоится прощание в ТЮЗе, отпевание, скорее всего, пройдет во Владимирском соборе, после чего должны состояться похороны на Смоленском кладбище. Этот вопрос решится в конце дня", – цитирует Шварцкопфа РИА Новости.

По информации телеканала "360", главный директор театра находится в тесном контакте с семьей Людмилы Петровны. Шварцкопф хорошо знал Сенчину и ее родственников. "Как она пела Гаврилина, как она пела Баснера – никто лучше не мог петь эти знаменитые песни! На заре своей молодости она была одной из самых ярких звезд в оперетте. И, если бы она не стала звездой эстрады, безусловно, стала бы звездой оперетты", – отметил он.

Напомним, что Людмила Сенчина умерла 25 января в одной из клиник Санкт-Петербурга. Прославленной артистке было 67 лет. Как сообщали Dni.Ru, причиной смерти стал рак. Певица мужественно боролась с болезнью и до последнего продолжала выступать.

"В октябре был день рождения БКЗ. Она уже тогда плохо чувствовала себя, но все равно вышла на сцену. Улыбалась – зрители не почувствовали ничего. Она будто заряжалась энергией зрителей, и это ее держало. У нее было огромное желание выстоять, выжить, но увы", – рассказала журналистам подруга артистки Эмма Лавринович.