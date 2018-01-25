Убитый горем Кобзон врезал вертихвосткам за смерть Сенчиной

Смерть Людмилы Сенчиной стала шоком для отечественных знаменитостей. Певец Иосиф Кобзон заявил, что таких артисток сейчас нет, зато много вертихвосток.

Отечественные звезды убиты горем из-за смерти Людмилы Сенчиной. Иосиф Кобзон очень эмоционально высказал свои чувства в связи с уходом певицы. "Неподвластны мы природе. Красивая, талантливая, добрая душа, которая радовала нас своими изысканными и обаятельными песнями. Молча, тихо, без шума покинула нас. Очень жаль", – сказал мэтр.

Кобзон отметил, что таких певиц, какой была Сенчина, на нашей эстраде нет. "Очень жаль, потому что у нас этих вертихвосток, которые сегодня главенствуют на эстраде, очень много. А такой запоминающейся и яркой, какой была Людмила Петровна, к сожалению, нет", – цитирует его РЕН ТВ.

Жительница Северной столицы Татьяна Буланова сообщила журналистам, что была хорошо знакома с артисткой. "Ошеломляющая трагическая новость. С Людмилой Петровной мы довольно близко были знакомы, часто общались. Не так давно мы встречались. Это был настолько светлый человек с чувством юмора... Ее голос – как колокольчик. Грустно до слез. Светлая память", – сказала певица.

Петербуржец Иван Краско оказался немногословным. "Это же такой человечек! Такая славная была женщина, такая ласковая, такая добрая!" – эмоционально заявил актер.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Янв 24, 2018 at 11:43 PST

Его коллега Станислав Садальский высказался о певице в Instagram. Он опубликовал фотографию Сенчиной и написал: "Погасла негаснущая звезда... Ушел образ чистоты и нежности, хрустальной прозрачности, света и добра на нашей эстраде! Красивая, обаятельная, скромная, талантливая..."

Напомним, что Людмила Сенчина покинула этот мир утром 25 января. Артистка находилась в одной из больниц Санкт-Петербурга. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.