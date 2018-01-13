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Державин перед смертью записал видео с прощанием

Михаил Державин. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov
В программе "Сегодня вечером" на Первом канале показали последнее интервью Михаила Державина. Актер в коротком видеоролике попрощался со зрителями.
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В студии гости Юлии Меньшовой и Максима Галкина вспоминали телешоу советских времен. Не обошлось без знаменитого "Кабачка "13 стульев".

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Михаил Михайлович Державин

Михаил Михайлович Державин актер

Державин в "Кабачке" играл роль пана ведущего. Каждый выпуск телешоу начинался с его выхода и заканчивался его прощальными словами. Специально для программы Первого канала несколько недель назад Михаила Державина попросили рассказать о своей работе в "Кабачке".

"Когда записывали этот ролик с Державиным, никто не знал, что это будет последнее его телеинтервью", – отметил Максим Галкин. 

Судя по кадрам из программы "Сегодня вечером" актер чувствовал себя не очень хорошо. Он выглядел сильно постаревшим и изможденным. При этом в своем коротком видеообращении Державин много улыбался.

"Я вел в течение 14 лет программу, которую обожали в советском союзе, потому до этой программы такой программы не было даже в Советском союзе. В день снимали по две передачи. Утром, потом мчались в театр, где зрители нас называли как называли нас именами сегодняшнего эфира "Кабачок 13 стульев". Мне кричали – пан Ведущий", – рассказал он.

В заключении Державин произнес слова, которыми завершал каждый выпуск "Кабачка". По случайному стечению обстоятельств, эта речь стала последним прощанием актера со зрителями. "Дорогие друзья, наша встреча подошла к концу. Настало время попрощаться с вами и сказать вам: "Всего вам доброго", – сказал Михаил Державин.

Напомним, народный артист скончался 10 января в возрасте 81 года. В последнее время у Михаила Державина обострились проблемы с сердцем. Похоронят актера 15 января на Новодевичьем кладбище в Москве.

Автор: Алёна Нестерова13 января 2018, 21:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнится актер Михаил Державин

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