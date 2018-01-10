Почему Бабаян не родила Державину детей

Певица раскрыла тайну семейной жизни. О том, что не стала матерью, Роксана, кажется, не жалеет.



Михаил Державин был трижды был женат. И про каждый брак впору писать книгу. В первый раз актер связал себя узами брака с дочерью Аркадия Райкина Екатериной, с которой учился на одном курсе в театральном училище. Правда, продлился союз всего два года.

Но уже через пару месяцев после развода актер женился снова – на дочери легендарного советского маршала и командира Первой конной армии Семена Буденного. Этот брак продлился 16 лет и подарил Державину и его супруге дочь Марию, а затем и внуков – Петра и Павла.

А в 1980-м Державин женился на певице Роксане Бабаян, с которой ему было суждено прожить до конца дней. "У меня удивительная супруга, – любил подчеркивать Державин. – Вы много знаете женщин с четырьмя высшими образованиями? У Рокси их именно столько. По первой профессии она строитель, выпускница Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта. А сейчас, помимо занятий музыкой, еще возглавляет Российскую лигу защиты животных".

Интересно, что обвенчались артисты лишь несколько лет назад, хотя прожили вместе более трех десятков лет. Детей у пары не было. "Моя жизнь складывалась в Москве, а мама жила в Ташкенте, активно работала, была еще молода и не могла все бросить и приехать ко мне. А у меня было много концертов. Моталась по всему миру и на гастролях видела, как маленькие дети ездили с мамами в поездах и самолетах, уставали, ели всухомятку, пропускали школу. Никого не осуждаю, у каждого свой выбор. Конечно, есть няни, но я всегда считала, что ребенка должна воспитывать мама", – разоткровенничалась в одном из интервью Бабаян.





"К детям я всегда была неравнодушна, очень люблю своего племянника, его сына Никиту, моего крестника. Меня окружают близкие люди: дочь Михаила Михайловича – Маша, ее дети, муж, мой брат Юрий. Твердо знаю, что у меня надежный тыл, поэтому об одиночестве не думаю. Да и времени нет. Сейчас много работаю, встречаюсь с композиторами, записываюсь, выступаю с концертами. Жизнь идет", – продолжает Роксана.