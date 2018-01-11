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Кому достанутся 32 миллиона Михаила Державина

Михаил Державин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Квартира в Арбатском переулке в столице и загородный дом – лакомые куски наследства актера. Но претендентов на них не так много.
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Вся жизнь Михаила Державина связана с арбатскими двориками Москвы. Артист родился в Большом Николопесковском переулке, в доме артистов театра Вахтангова, который был построен в 1937 году. Он является одним строением с театральным институтом им. Б. Щукина. У них даже общий садик, в котором Михаил посадил сакуру. В 2009 году этот двор-садик был признан лучшим в столице.

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Михаил Михайлович Державин актер

"Рядом со школой были театральное училище имени Щукина и мой дом. Мне ничего не оставалось, кроме как перейти в соседний подъезд и выучиться на артиста", – рассказывал сам актер. В квартиру Державиных часто наведывались в гости знаменитые вахтанговцы: Рубен Симонов, Виктор Кольцов, Анатолий Горюнов, Николай Охлопков, Андрей Абрикосов.

В молодые годы Державин не покупал себе недвижимость, а переезжал жить к женам. И только с Роксаной Бабаян они приобрели квартиру в Марьиной роще. Но через пару лет совместной жизни с певицей артист узнал, что появилась возможность купить двушку в любимом доме и даже в родном подъезде. В итоге поселился на четвертом этаже, а на втором, в квартире, где он родился, живет его сестра Татьяна и племянник Михаил.

В агентстве недвижимости, которое занимается продажей квартир в этом элитном доме, сообщили Dni.Ru, что ориентировочная стоимость 35-метровой квартиры Державина – 22 миллиона рублей. 

Была у артиста и загородная недвижимость – участок в селе Мелихово в Чеховском районе Подмосковья, купленный четверть века назад. Ориентировочная стоимость дачи Державина – десять миллионов рублей.

Поначалу там стоял лишь маленький щитовой  домик. Супруги строили его постепенно. По словам вдовы актера певицы Роксаны Бабаян, самым  любимым местом была 90-метровая гостиная в загородном доме. "Ее пристраивали отдельно. "Я мечтала о большой комнате, где можно собрать всю семью и друзей. В ней стоит раздвижной стол, за которым мы празднуем юбилеи, Новый год. Здесь наши архивы, премии, фотографии, пластинки", – рассказывала Бабаян.

В 2016 году программа "Идеальный ремонт" построила для этой семьи роскошный зимний сад. Крышу террасы покрыли еврошифером, а на пол положили террасную доску отечественного производства.

Детей от Роксаны Бабаян у Державина не было. Но зато у него есть дочь Мария Буденная от второго брака – актер состоял в родстве со знаменитым советским маршалом и командиром 1-й Конной армии Семеном Буденным. Дочери и вдове теперь предстоит поделить 32-миллионное наследство артиста. 

Автор: Иван Губкин11 января 2018, 16:57
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Каким запомнится актер Михаил Державин

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