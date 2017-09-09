Близкий человек предал Бориса Корчевникова
Оказывается, Бориса предал папа. Телеведущий с самого рождения рос в неполной семье.
Муж ушел от матери Корчевникова, когда она была беременна. Долгие годы Борис не общался с мужчиной, давшим ему жизнь.
"В детстве я шлялся по театру, заходил в кабинеты и спрашивал: "Не вы мой папа?" – вспоминает телеведущий.
По словам Корчевникова, из-за предательства отца он и сам не может создать семью. "В моей жизни были отношения, были попытки несколько раз начать семейную жизнь, но все не складывалось", – рассказал он программе Кизякова, анонс которой появился в Сети.
Напомним, что ранее Корчевников стал главным героем нового ток-шоу Малахова. В ходе программы Борис рассказал, что два года назад он перенес операцию по удалению опухоли мозга. Тогда же он вскользну упомянул и об отце.
"Какие должны быть взаимоотношения с отцом, я не знал, потому что со своим настоящим папой познакомился лишь в 13 лет", – признался Корчевников.
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