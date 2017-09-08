Звезда "Дома-2" о романе с Бузовой

В Сети появились слухи о том, что у телеведущей Ольги Бузовой была интрижка с участником скандального телешоу "Дом-2" Романом Гриценко. Он нашел общий язык со знаменитостью на Сейшелах.

Молодой человек, который младше Ольги на девять лет, опроверг сплетни об интимных отношениях с ней. "Между нами ничего не было и быть не может", – заверил юноша.

"Каждый участник хорошо общается с кем-то из ведущих: кто-то с Владом Кадони, кто-то с Андреем Черкасовым, а я нашел общий язык с Олей Бузовой", – рассказал Гриценко. По его словам, никаких оснований для домыслов не было, и он не понимает, откуда вообще пошли такие слухи. "Зрители не только обсуждают наш придуманный роман, но и регулярно пишут об этом Лизе (девушка Романа. – Прим. ред.). Любимая расстраивается, хоть и понимает, что повода для ревности нет", – цитирует участника телепроекта журнал "Дом-2".

Отметим, ранее в Сети появилось фото, на котором Рома обнимает Олю. Пользователи сразу стали обсуждать "пару". Их мнения разделились. "Неплохо смотрятся кстати)", "А что, они подходят друг другу", "А хорошая бы парочка была", "Ну и зря, Ромчик. Надо было попытать счастья", – считают подписчики в Instagram.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Сен 6 2017 в 5:06 PDT

"Он бы и хотел, но увы)", "Он ей в сыновья годится", "Сыночек, куда тебе, по фото в сыновья Ольге годишься", "Эта Бузова ко всем занятым лезет. Голодная", – уверены другие. Есть и те, кто посчитал эту историю просто пиаром проекта. "Очередная провокация, чтобы поднять рейтинг. Уже не знают, что придумать, сами же режиссеры эти слухи и распускают, а никак не телезрители", "Только идиот мог придумать, что Оля будет встречаться с участником", – пишут они.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 1 2017 в 2:14 PDT

Поскольку Ольга Бузова является одной из самых обсуждаемых персон в стране, журналисты проявляют интерес и к ее бывшим возлюбленным. Так, весной этого года Романа Третьякова, с которым девушка строила любовь в первые годы на "Доме-2", репортеры буквально изводили звонками. Экс-участник телестройки развеял все мифы вокруг его отношений с ведущей шоу.