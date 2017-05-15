Бывший любовник шокировал причиной разрыва с Бузовой

Роман Третьяков поражен алчности подруги. Его многое в ней бесило.

Пара Романа Третьякова и Ольги Бузовой была одной из самых ярких на проекте "Дом-2". Их отношения длились три года. Расстались же они после того, как Третьяков ушел с телестройки, а Ольга решила остаться. Но уже в новом качестве – как ведущая. Они продали недвижимость, все поделили. И пошли разными дорогами.

"Бузовой всегда были нужны подарки и деньги, – вспоминает Третьяков. – Для нее молодой человек – тот, кто решает ее проблемы. Меня это бесило. В принципе, мы из-за этого и расстались, потому что она решила, что я не смогу ее обеспечивать. И Олина мама всегда выражала свое желание рядом с Олей видеть нечто большее и лучшее. Говорила мне: "Раз ты уж взвалил на свои плечи такую честь, как Ольга Бузова, неси ее достойно".

"Сама Оля могла публично обронить такую фразу: "Наверное, ему очень круто от того, что он со мной встречается". Ну и какому мужчине понравятся такие слова?", – цитирует Третьякова "Экспресс-газета".

По словам бывшего любовника Бузовой, ей нравятся фотосесcии, видеосъемки, гастроли, выступление на корпоративах,а к домашнему хозяйств – к элементарной варке борщей! – она не способна.

Как мы знаем, после Третьякова Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Их брак пролился четыре с лишним года. Развод же обсуждала вся страна. И симпатии публики были в основном на стороне бывшего мужа звезды "Дома-2".