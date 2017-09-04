Муж жестоко избил звезду "Дома-2" ради высоких рейтингов

Скандальная участница ток-шоу "Дом-2" с пикантной репутацией Юлия Ефременкова стала жертвой ярости своего супруга. Сергей Кучеров серьезно избил возлюбленную.

Юля явилась на телестройку 10 декабря 2016 года, наделав вокруг себя немало шума. А все потому, что энергичная и сексуальная 30-летняя участница всегда находится в центре внимания.

Прошлым летом звезда "Дома-2" вышла замуж. Кроме того, она успешно занимается бизнесом, работает телеведущей и мечтает стать многодетной мамой. Но недавно на глазах у миллионов телезрителей на девушку поднял руку ее 29-летний избранник. В результате врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Любопытно, что не взирая на жестокость супруга, Ефременкова простила его. Экс-участница и звезда телепроекта Нелли Ермолаева считает, что она зря это сделала, потому что побои повторятся. Тем более, что Сергей сделал это, по мнению Нелли, из-за рейтинга на "Доме-2".

Публикация от Юлия Ефременкова (@efremenkovvva) Сен 1 2017 в 4:39 PDT

"Это один из самых сильных игроков на проекте. Однако вместо головокружительных сюрпризов и фееричных свиданий мужчина поднимает руку, а это неприемлемо!", – считает Ермолаева. "Юля зря так быстро простила парня. Ведь Сергей даже осознать не успел, что натворил. В жизни так: мужчина ударил раз, ударит и другой. Конечно, ссоры подогревают интерес к паре, но это лишь 50% успеха", – уверена звезда ток-шоу.

Публикация от Юлия Ефременкова (@efremenkovvva) Авг 25 2017 в 8:01 PDT

Она отметила, что ребята забывают, что проект смотрит зритель, который старается разрешить собственные проблемы, благодаря "примеру с экрана". "Некоторые участники плоско мыслят, если считают, что ругань и драки повысят их рейтинги", – цитирует Нелли журнал "Дом-2".