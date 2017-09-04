Градский грубо унизил Малахова

Певец обозвал телеведущего. И отказался приходить к нему.

Появление Александра Градского в студии программы "Сегодня вечером" на Первом канале стало сенсацией. Ведь до сих пор в этой передаче о жизни известных людей страны, выходящей в эфир Первого канала с 2012 года, музыкант не появлялся.

"Александр Борисович категорически не ходил к Малахову, сколько мы его ни звали, – рассказал Dni.Ru источник на Первом. – Он ни разу не согласился, потому что говорил, что к этому м**** он ни ногой! Решился лишь после того, как вести передачу стали Максим Галкин и Юлия Меньшова".

"Все гости программы были друг с другом давно знакомы. Они – на одной волне, поэтому Градский с удовольствием пришел в студию и рассказал много интересных вещей про закулисье шоу "Голос", – подчеркнул собеседник.

Передача, и правда, получилась и смешной, и познавательной, и откровенной. И пользовалась популярностью у зрителей – программа прошла с долей 14 (процент аудитории, смотревшей передачу, от всех, кто в это время был у экранов. – Прим. ред.). Для первого выпуска в новом составе это очень хороший показатель, ведь средняя доля у Малахова была 11,4.

Вспомнил, например, Градский случившийся в 1990 году казус. "Ярмольник участвовал в моем концерте, который проходил в зале "Россия", – рассказал музыкант. – Он оделся, как я – парик, очки, сделал такую же прическу. Мы тогда были оба примерно одного веса – он, правда, так и остался худым, а я располнел. И до такой степени спародировал меня, что мой родной папа, сидящий в девятом ряду, решил, что это я и есть, только прическа ему показалось немного странной. Потом Леня спускался вниз со сцены, и люди начинали ему хлопать. В конце выходил я, и мы жали друг другу руки".

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Сен 1 2017 в 1:51 PDT

Разумеется, собравшимся в студии "Сегодня вечером" гостям было интересно узнать о состоянии здоровья Градского – кадры, на которых певец запечатлен в инвалидном кресле, стали шоком. "Перелом шейки бедра – дело житейское", – успокоил всех мэтр. "Золотой состав "Голоса" я бы изменил на "Золотой сустав", – тут же сострил Галкин.