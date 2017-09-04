Наследство Олега Яковлева оценили в 200 миллионов

Эксперты оценили имущество покойного экс-участника группы "Иванушки International" Олега Яковлева минимум в 200 миллионов рублей. Разумеется, уже объявились и претенденты на наследство.

Официально Олег Яковлев никогда не был женат, законных детей у него нет. Его родители давно умерли. Однако вскоре после смерти исполнителя выяснилось, что все же некоторые родственники у него все же остались.

Речь идет о его племяннице Татьяне Яковлевой и ее детях Марке и Гарике, которые приходятся экс-солисту "Иванушек" внучатыми племянниками. Говорят, они даже присутствовали на похоронах артиста, прибыв из Иркутска. По слухам, гражданская супруга Олега Яковлева Александра Куцевол хотела решить все финансовые вопросы с его родственниками прямо во время похорон.

Впрочем, племянница Яковлева уже проконсультировалась со специалистом и выяснила. что никаких прав на наследство Куцевол не имеет. Более того, якобы популярный исполнитель оставил завещание. Теперь СМИ гадают, как распределится имущество покойного певца, которое, как уверяет НТВ, эксперты оценили минимум в 200 миллионов рублей.

Публикация от Страница памяти Олега Яковлева (@yakovlevsinger) Июл 7 2017 в 1:41 PDT

Дело в том, что у Олега Яковлева было несколько квартир. Одна располагается в центре Москвы, другая – в Санкт-Петербурге, а третья – и вовсе в Черногории. "Подумываю о недвижимости в Сочи. Небольшую квартирочку в Питере я купил в 2006 году, в Черногории позднее. Может быть, в будущем пригодятся для родственников. И просто как некоторое вложение. Так как я не бизнесмен абсолютно, мне кажется, это разумно", – рассказывал в интервью Олег Яковлев.

Кстати, певец не стал скрывать, что у него есть внебрачный ребенок. Якобы он живет в Санкт-Петербурге. "Да, есть, но это мы не будем обговаривать", – предпочел не афишировать информацию исполнитель. Возможно, у ребенка есть представитель, который в будущем также будет бороться за наследство певца.

Напомним, Олег Яковлев скончался 29 июня на 47-м году жизни. Прощание с экс-солистом "Иванушек International" прошло несколько дней спустя. Музыканта кремировали. Лишь в начале августа урну с прахом артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На погосте собрался узкий круг близких друзей и родственников артиста, всего на церемонии присутствовали около 20 человек.