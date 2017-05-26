Слова Агутина о Варум произвели эффект бомбы

Леонид Агутин высказался в адрес своей жены, певицы Анжелики Варум. Причем его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Сегодня, 26 мая, Анжелика Варум отмечает день рождения. Известной исполнительнице исполнилось 48 лет. Одним из первых артистку поздравил ее супруг, певец и автор песен Леонид Агутин. Причем он это сделал в своем фирменном стиле – посвятил стихотворение, которое опубликовал в сопровождении к фотографии Анжелики на своей страничке в социальной сети Instagram.

"Жена моя, любовь моя, Душа моя родная, Мечта преддверья сентября, Исполненная в мае! Любовь, дарованная всем Весенним многоцветьем, Ознаменованная тем Столетием и этим. Я нежность рук твоих и глаз Печаль, что так красива, Любил всегда, люблю сейчас И жить без них не в силах", – написал Агутин. В заключение артист добавил: "С Днем Рождения, жизнь моя! Будь счастлива!"

Стихотворение произвело эффект разорвавшейся бомбы – многочисленные фанаты разом умилились и рассыпались в комплиментах. "Какое красивое поздравление!", "Вам, Леонид, мое бесконечное уважение за творчество во всех проявлениях и отношение к жизни", "Просто супер!!!👍", "Муж – молоток, как всегда! Всем удачи в праздник.", "Как приятно читать такое😍😍😍", "как красиво!!!", "С днём рождения Вашу жену, Леонид, Вашу любовь, Вашу жизнь и... народную любимицу!!!" – написали пользователи Сети.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Май 25 2017 в 9:37 PDT

К слову, в этом году Леонид Агутин и Анжелика Варум отмечают розовую свадьбу. Их крепкой семье уже 17 лет. "Наверное, мы до сих пор вместе, потому что очень-очень похожи – по характеру, по отношению к работе, творчеству и людям. Просто как брат с сестрой. Иногда кажется, что если бы меня лишили возможности все рассказывать Анжелике – например, что сейчас со мной происходит, – это была бы самая страшная трагедия", – в недавнем интервью признался Леонид Агутин.