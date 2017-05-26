Слова Агутина о Варум произвели эффект бомбы
Сегодня, 26 мая, Анжелика Варум отмечает день рождения. Известной исполнительнице исполнилось 48 лет. Одним из первых артистку поздравил ее супруг, певец и автор песен Леонид Агутин. Причем он это сделал в своем фирменном стиле – посвятил стихотворение, которое опубликовал в сопровождении к фотографии Анжелики на своей страничке в социальной сети Instagram.
"Жена моя, любовь моя, Душа моя родная, Мечта преддверья сентября, Исполненная в мае! Любовь, дарованная всем Весенним многоцветьем, Ознаменованная тем Столетием и этим. Я нежность рук твоих и глаз Печаль, что так красива, Любил всегда, люблю сейчас И жить без них не в силах", – написал Агутин. В заключение артист добавил: "С Днем Рождения, жизнь моя! Будь счастлива!"
Стихотворение произвело эффект разорвавшейся бомбы – многочисленные фанаты разом умилились и рассыпались в комплиментах. "Какое красивое поздравление!", "Вам, Леонид, мое бесконечное уважение за творчество во всех проявлениях и отношение к жизни", "Просто супер!!!👍", "Муж – молоток, как всегда! Всем удачи в праздник.", "Как приятно читать такое😍😍😍", "как красиво!!!", "С днём рождения Вашу жену, Леонид, Вашу любовь, Вашу жизнь и... народную любимицу!!!" – написали пользователи Сети.
К слову, в этом году Леонид Агутин и Анжелика Варум отмечают розовую свадьбу. Их крепкой семье уже 17 лет. "Наверное, мы до сих пор вместе, потому что очень-очень похожи – по характеру, по отношению к работе, творчеству и людям. Просто как брат с сестрой. Иногда кажется, что если бы меня лишили возможности все рассказывать Анжелике – например, что сейчас со мной происходит, – это была бы самая страшная трагедия", – в недавнем интервью признался Леонид Агутин.
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