Басков решился изменить внешность ради Лопыревой

Певец и телеведущая, которым приписывают бурный роман, стали героями ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Они наконец-то развеяли все слухи о предстоящей свадьбе.

Король отечественной поп-сцены Николай Басков и телеведущая Виктория Лопырева впервые пролили свет на свои отношения и рассказали о том, действительно ли они планируют пышную церемонию бракосочетания, которая намечена на 5 октября в столице Чечни Грозном.

Первыми прокомментировали известие о свадьбе звезд в студии Малахова продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия. Они признались, что не ожидали помолвки Баскова и Лопыревой и думали, что те шутят. "Для нас это был шок и большая неожиданность", – говорит Пригожин. "Мы вообще ничего не поняли! Вот это номер", – вспоминает Валерия свою реакцию. Супруги признались, что планируют отправиться на свадьбу своих друзей.

По словам продюсера, свидетелем на торжестве будет глава Чеченской Республики Разман Кадыров, а свидетельницей – Валерия. В свою очередь Андрей Малахов предположил, что свадебное платье Лопырева закажет обязательно у Валентина Юдашкина. Тут же гости программы отметили, что по чеченским традициями, жениху и невесте на торжестве нельзя целоваться и пить спиртное. Это замечание вызвало в студии взрыв хохота.

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Сен 28 2017 в 3:17 PDT

Многие заметили, как сильно изменился Николай Басков с Викторией – возмужал и сбросил лишний вес. Сам жених признался, на что еще пошел ради любимой. По его словам, он даже решился на изменение внешности.

Если всегда певец позиционировал себя как "натуральный блондин", при этом периодически подкрашиваясь, то теперь он постепенно возвращает свой истинный цвет волос. "Я посчитал, что не мужественно смотрюсь с Викой. Весь перегидроленный. Теперь буду "натуральным брюнетом", – заявил Басков. Также от поделился, что избранница строго запретила ему носить стразы.

Публикация от @malakhov007 Сен 27 2017 в 3:59 PDT

Наконец-то на ток-шоу Николай подтвердил, что свадьба она действительно состоится, но не пятого октября, как ожидалось. В дату бракосочетания внесла коррективы мама певца Елена Баскова. Она попросила молодых перенести торжество, поскольку это число является днем памяти в семье знаменитости по его отцу. Однако звезды решили оставить интригу – о дате свадьбы они сообщат позже. При этом Басков пообещал, что они проведут два торжества – одно в Грозном, а другое в Москве.

В свою очередь Виктория Лопырева довольно жестко ответила всем сомневающимся в истинности их чувств. "Простите нам наше счастье и пройдите мимо", – попросила модель.