Басков о любовнике Лопыревой: Убью обоих!

Певцу неприятно делить невесту с футболистами. А она хотела улизнуть в отместку.

Гала-концерт "Новой волны" пригласили вести Николая Баскова и Викторию Лопыреву. Они всюду трубят о предстоящей свадьбе и собирают на этом приличные гонорары.

Коля всерьез включился в игру – он не впервые собирается поставить штамп в паспорте. "Я спешу за женой в гостиницу, потом вместе попозируем!" – ответил он на просьбу корреспондента Dni.Ru. За женой...

Официальной его женой Лопырева, если говорить серьезно, должна стать в октябре. Но Басков, очевидно, уже считает красавицу супругой. И на "Новой волне" эта тема стала основой для зажигательного конферанса "золотого голоса" и модели.

"Коля, а ты можешь хотя бы один субботний вечер провести со мной, а не в телевизоре с Нонной Гришаевой? – спросила на сцене Виктория. – А не то я тоже буду проводить выходные на футбольных матчах. Ты же не будешь ревновать?" "Убью обоих – и тебя, и его!" – в шутку пригрозил певец.

"Кудрявцева и Лазарев, как и мы, вели "Новую волну", а потом расстались. Не боишься повторить их судьбу?" – снова обратилась Лопырева к жениху. "Сплюнь три раза и постучи по дереву!" – вздрогнул Басков.



В перерывах между песнями влюбленные сообщали публике подробности грядущего торжества: мол, и голубей запускать не станут, и девичника не будет, и букет невеста бросать не планирует. "Все равно ты собираешь в зале все цветы!" – пошутила Вика.

Выяснилось, что они подпишут контракт. А если Николай до свадьбы провинится, Лопырева откажет ему в первой брачной ночи. "Значит, умру девственником!" – отрезал 40-летний исполнитель.