Питт и Джоли передумали разводиться

В Сети появилась очередная неожиданная новость о Брэде Питте и Анджелине Джоли. Звезды внезапно приостановили бракоразводный процесс.

Инсайдеры сообщали: Анджелина начала подумывать, что поторопилась принять решение о разводе с супругом. Актриса аргументирует это тем, что Брэд, в принципе, замечательный отец. К тому же в последнее время он пытается избавиться от дурных привычек. Например, завязал с выпивкой.

Вот и задумалась Энджи о том, чтобы дать отцу семейства еще один шанс. Всем известно, что нет более идеального мужа, чем оступившийся и прощенный.

"Да, это правда. Развод действительно стоит на месте. Они взяли передышку – посмотреть, что будет дальше", – пишет Vogue, ссылаясь на анонимный источник из окружения пары.

Публикация от Brad Pitt & Angelina JoliePitt (@brangelinaofficial) Авг 7 2017 в 11:49 PDT

Инсайдер уточняет, что с момента объявления о разводе "многое изменилось". И теперь Брэд и Анджелина, усмирив пыл, относятся к этому вопросу более серьезно.

Ни сами актеры, ни их официальные представители по-прежнему не комментируют слухи, которые, меж тем, все более походят на истину. Тогда как "многие в Голливуде уже держат пальцы скрещенными, чтобы все это оказалось правдой".

Публикация от Brad Pitt & Angelina JoliePitt (@brangelinaofficial) Июл 23 2017 в 2:44 PDT

Напомним, роман Питта и Джоли завязался на съемках комедийного боевика "Мистер и миссис Смит", где они сыграли супругов-суперагентов. Но актеры не сразу смогли признать очевидное, ведь на тот момент оба состояли в отношениях. На данный момент у актерской четы шестеро детей, трое родных и трое приемных. Официальная церемония бракосочетания Энджи и Брэда состоялась 23 августа 2014 года, как позднее стали писать, в "родовом замке Брэджолин" в Провансе.