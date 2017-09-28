Водонаеву поздравляют с рождением ребенка

Звезда "Дома-2" поделилась неожиданной новостью. Знаменитость в своем микроблоге сообщила, что стала матерью.

Алена Водонаева опубликовала трогательный снимок с малышом, которого она держит на руках. Звезда заботливо прижимает младенца к груди. При этом телеведущая выбрала странный образ для съемки, надев на глаз повязку, чем предоставила поклонникам широкое поле для обсуждения.

"Ничего не утаить от некоторых моих проницательных подписчиков. Всегда все знают и видят лучше других! И беременность-то мою на раз-два раскусили! Родила вот! Можете поздравлять", – заявила Алена на своей странице в Instagram. Таким образом знаменитость отреагировала на слухи о своем интересном положении, появившиеся среди ее фолловеров.

Поклонники тут же принялись поздравлять звезду с прибавлением в семействе. "Растите здоровенькими, счастливыми, красивыми на радость родителям", "Если это действительно так, то самые лучшие поздравления", "Поздравляю! Малышка – чудо", – написали они.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Сен 28 2017 в 12:14 PDT

Но большинство подписчиков раскусили Водонаеву и оценили ее сарказм. "Ну вы сами вдумайтесь, малышу на фото – месяцев шесть", "Крутяк! Я тоже хочу за один день всю эту лобудень проскочить. Уснула – без пупка, проснулась – дите само родилось и выросло) Красота!", "Везет, ни токсикоза, ни болей в спине, ни одежды для беременных", – прокомментировали снимок фолловеры.

Вместе с тем многие осудили звезду за огромные ногти. "Когтями чужое дитя, главное, не зацепи, одноглазая", "Ногти бы постричь. Баба Яга украла младенца", "Как с такими ногтями можно обращаться с ребенком?" – возмущены подписчики.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Сен 25 2017 в 4:37 PDT

Напомним, 11 сентября Водонаева вышла замуж за Алексея Косинуса. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге. Днем пара каталась на ретромобиле "Чайка" и пообедала во флажной башне Петропавловской крепости, а вечером влюбленные отправились в ЗАГС. После бракосочетания молодожены переехали жить в Москву.