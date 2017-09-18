Водонаева бесилась в доме будущей свекрови

Алена Водонаева рассказала в интервью о начале отношений с будущим мужем Алексеем Косинусом. Избранник буквально через неделю после того, как начали встречаться, познакомил ее со своей мамой.

Алене Водоневой очень понравилась мать ее возлюбленного Алексея Косинуса. "Она классная – четкая и прямолинейная женщина. Доктор наук. Мы с ней похожи характерами. Богдану она тоже понравилась. Были все вместе у нее в гостях, пили чай, болтали, бесились с их собакой по кличке Шелдон", – рассказала Водонаева. Интересно, что родители Алены и Алексея до сих пор друг с другом не знакомы.

Сын звезды "Дома-2" тоже остался в восторге от матери Алексея. "Сын уехал с мешком подарков и потом еще неделю спрашивал: "Леша, а когда мы снова поедем к твоей маме?" Мои мужчины подружились с первой минуты. Сейчас мы стараемся выстроить отношения так, чтобы Алексей для сына был еще и авторитетом, а не только воспринимал его как друга. Дома муж обучает Богдана музыке, и они вместе занимаются спортом", – цитирует Алену Starhit.

11 сентября Водонаева и Косинус поженились в Санкт-Петербурге. На протяжении всего своего романа они мотались между двумя городами, ведь в Москве у Алены налажен быт, тут ее работа и сын. Теперь же все изменилось – Алексей переезжает к ней. "Это поступок. Леше придется начать с нуля в другом городе, но я его поддержу. Уверена, что все получится!", – выразила уверенность Водонаева.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Сен 12 2017 в 2:10 PDT

И тем не менее, Косинус купил в городе на Неве квартиру. Это большая студия в центре Северной столицы. Ремонт там почти завершен. По признанию Алены, у нее немного странное чувство после свадьбы. Она объяснила: "Я шесть лет боялась брака. После расставания с отцом Богдана жила как хотела, привыкла к свободе и независимости. За это время несколько раз звали замуж, но до загса дело не доходило – всегда находила поводы для расставания. Но с Лешей все иначе. Чувствую и знаю: он – моя семья".