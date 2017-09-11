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Фото со свадьбы Алены Водонаевой

Алена Водонаева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2", модель Алена Водонаева выходит замуж. В Сети появились первые кадры с церемонии.
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Сегодня, 11 сентября, Алена Водонаева выходит замуж за своего избранника Алексея Косинуса. Бракосочетание состоится с минуты на минуту в Санкт-Петербурге. О торжестве практически ничего неизвестно. Однако, судя по редким кадрам, которые появились на официальных страничках Водонаевой и Косинуса в Instagram, сборы Алены были организованы в президентском люксе одного из самых шикарных отелей северной столицы "Лотте". Команда стилистов и визажистов создала для Алены утонченный стильный образ. Водонаева решила проявить оригинальность при создании свадебного ансамбля, поэтому выбрала аксессуары бордового цвета.

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Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Тем не менее, Водонаева решила не перегибать с оригинальностью, поэтому выбрала для важного дня классическое белое подвенечное платье, дополненное кружевом. Образ завершали распущенные волосы и неброский макияж. В качестве букета невесты Алена выбрала ветку бордовых орхидей. Алексей предпочел быть традиционным, поэтому предстал перед невестой в черном костюме (правда, и рубашку он выбрал того же цвета).

После сборов в отеле влюбленные поехали кататься по Санкт-Петербургу. Интересно, что Водонаева и Косинус предпочли не лимузин, а раритетную "Чайку". Судя по фото, которое опубликовал Алексей в своем аккаунте, пара совершенно счастлива.

Поклонники, несмотря на то, что церемонии еще не было, уже поздравляют влюбленных. "Леха поздравляю!!!", "Красивая пара🙏Берегите друг друга🖤Поздравляю!!", "Поздравляю Алексей! Счастья, любви, семейного благополучия !", "Поздравляю 🌸любви огромной 💗", "Как же красиво 😍 поздравляю❤️ Будь счастлива бесконечно и не тревожься ни о чем❤️🌟🌟🌟🌟🌟дальше только круче❤️", – пожелали влюбленным поклонники.

Автор: Наталья Аряева11 сентября 2017, 16:10
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