Любовница пожаловалась на похотливого попа из "Дома-2"

По словам красавицы, священник долго не может дойти до оргазма. Он вынужден оправдываться.

Вальтер Соломенцев – один из самых одиозных участников реалити-шоу "Дом-2". Он обучался в духовной семинарии, получил сан иерея, был настоятелем прихода в Миллеровском районе Ростовской области. Но вскоре причастиям, исповедям, венчаниям и соборованиям поп-прелюбодей предпочелюную любовницу – Олесю Лисовскую из реалити-шоу "Дом-2". Ради нее батюшка бросил и жену – с детьми, кредитами и всем, что их связывало.

Правда, Олеся не довольна тем, что секс с попом длится слишком долго. Она пожаловалась подругам по телестройке, что, мол, в постели устает, начинает скучать, да ноги затекают, пока миленок кряхтит рядом. Вальтер в интервью журналу "Мир реалити-шоу" оправдывается: "Я просто для нее стараюсь и хочу довести любимую до оргазма. Сам-то я могу дойти до пика хоть за три минуты. Но, естественно, этот момент контролирую. Хочу сделать лучше, а получается как всегда. Не каждый раз мне удается дать Олесе максимум наслаждения".

Публикация от Вальтер Соломенцев (@wsolment) Авг 14 2017 в 6:00 PDT

Ранее блудливый поп посетовал, что его юная любовница является не самой раскрепощенной и умелой. Особенно поп переживает из-за ее нежелания заниматься оральным сексом. "Она слишком зажата, скромна, у нас секс очень классический, нет оральных ласк. Любимая против, считает это извращением", – чуть не плакал блудливый иерей. При этом отправить подругу на курсы оральных ласк поп категорически отказывается: "Что за глупости, зачем ей какую-то морковку глотать? Мне кажется, подобные тренинги унижают женское достоинство".