Племянница Яковлева набросилась на его вдову из-за наследства

Журналисты гадают, как распределится наследство покойного певца Олега Яковлева, у которого нет ни официальных детей, ни родителей. Племянница артиста Татьяна уже накинулась на его экс-гражданскую жену Александру Куцевол, заявив, что она "никто".

Певец Олег Яковлев никогда не был женат, законных детей у него нет. Его родители давно умерли. Тем не менее, у артиста остались племянница Татьяна и ее дети Марк и Игорь. После смерти артиста она пообщалась с журналистами. Татьяна сообщила, что Олег оставил завещание и в нем якобы нет фамилии его гражданской супруги Александры Куцевол.

Родственница Яковлева дала понять, что претендует на наследство и делиться не намерена. "Я единственная родственница Олега! Куцевол, по сути, никто, просто бывшая гражданская жена", – жестко заявила Татьяна. При этом женщина отметила, что в завещании Яковлев указал не только ее, но и еще одного наследника. "Но я не буду говорить, кто этот человек", – цитирует родственницу покойного артиста сайт "Комсомольская правда". Отметим, что в одном интервью Олег Яковлев признался, что у него есть внебрачный ребенок, который живет в Санкт-Петербурге. Получается, что именно он является главным претендентом на наследство.

Публикация от Страница памяти Олега Яковлева (@yakovlevsinger) Сен 23 2017 в 6:03 PDT

Что касается Александры Куцевол, то, действительно, у нее нет прав на имущество артиста. "В соответствии с действующим законодательством в первой очереди наследования будет стоять именно ребенок – в том случае, если доказан факт его родства с Олегом Яковлевым. Гражданская жена претендовать на наследство не имеет права, поскольку ее отношения с певцом не были узаконены", – рассказал журналистам адвокат.

Впрочем, и в этом правиле оказалось исключение. "Если на момент смерти женщина была нетрудоспособна и находилась на иждивении умершего, то она будет наследовать обязательную долю в наследстве независимо от того, упомянуто ее имя в завещании или нет и являлась ли она законной супругой", – отметил специалист.

Эксперты оценили наследство Олега Яковлева в минимум 200 миллионов рублей. Все благодаря недвижимости, которой владел артист. Три квартиры и одна комната располагаются в Москве, другая – в Санкт-Петербурге, а третья – и вовсе в Черногории.

Напомним, Олег Яковлев скончался 29 июня на 47-м году жизни. У него была запущенная форма пневмонии (по другой версии, цирроз печени). Прощание с экс-солистом "Иванушек International" прошло несколько дней спустя. Музыканта кремировали. Лишь в начале августа урну с прахом артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.