Путана выкатила Борисову астрономический счет

Проститутка похвасталась щедростью телеведущего. Мол, он посулил 600 тысяч.

"Пусть говорят" продолжает делать ставку на скандальность и эксклюзивность. Самыми рейтинговыми выпусками при Андрее Малахове были программы о дважды изнасилованной Диане Шурыгиной. Теперь, как говорят, потасканная по эфирам и не только барышня "переезжает" вместе с ведущим на "Россию" и будет откровенничать там. А на Первом канале нашли ей достойную замену.

Московская проститутка Настя Рыбка считает себя последовательницей самопровозглашенного секс-гуру Алекса Лесли. Она известна тем, что в паре с подругой Сашей Травкой совокуплялась в пять утра со случайным прохожим на набережной в центре Москвы. За что и была арестована.

Потом девушка сообщила, что была любовницей миллиардера Олега Дерипаски. А свои похождения описала в книге "Дневник по соблазнению миллиардера". "Он всегда занимался сексом с выключенным светом. Я научила его сексу везде: при свете, при людях, с двумя и более девушками. Это была его тайная мечта", – поделилась Рыбка.

Теперь приятельницы намерены прийти к Дмитрию Борисову в программу "Пусть говорят". Как выяснила "Экспресс-газета", путаны похвастались, что выкатили ведущему астрономический счет – за свои откровения они потребовали по 600 тысяч.

Для сравнения: провинциалы за участие в одиозном ток-шоу получают по 15 тысяч рублей плюс оплата гостиницы и проезда. Если они готовы орать до хрипоты и устраивать в студии мордобой, гонорар может вырасти до 50 тысяч.

Главным героям шоу платят по 100 тысяч. Семья Дианы Шурыгиной после съемок стала богаче на 300 тысяч, а сын Татьяны Самойловой, по данным телеканала "Дождь", получил 500 тысяч.