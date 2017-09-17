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Нагиев прокомментировал свой уход с Первого канала

Дмитрий Нагиев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Телеведущий сделал заявление в ироничной манере. И успокоил поклонников.
прочитано 22113 раз

Режиссер и продюсер музыкального суперпроекта "Голос" не думали, что шутка, которая между номерами участников вырвалась из уст ведущего, произведет эффект разорвавшей бомбы. Нагиев, напомним, сказал в эфире: "Я-то чего так переживаю, честное слово? Все, после этого проекта уйду в декрет. По уходу за собой". Но Интернет тут же забурлил. Журналисты все переиначили и посыпались заголовки: "Нагиев покидает Первый канал", "Нагиев уходит в декрет".

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Дмитрий Владимирович Нагиев

Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

Dni.Ru, дабы не множить ложь и сплетни, связались с самим бессменным ведущим "Голоса". "Поскольку аудитория интернета на редкость простодушна, давайте я продолжу?– рассмеялся Нагиев. – Скажу, что я завел аквариумных рыбок и ухожу в декрет по уходу за ними?" Он подчеркнул, что на Первом канале в него все хорошо, что никуда он не уходит и волноваться не стоит.

Напомним, что с лета Первый канал лихорадило – к конкурентам ушли Андрей Малахов, Александр Олешко, Тимур Кизяков с передачей "Пока все дома", программа "Жди меня". Поэтому каждая новая новость, связанная с популярными ведущий или шоу, ловится жадно.

Но Нагиеву нет объективной необходимости куда-то уходить. Он считается одним из самых высокооплачиваемых ведущих, имеет право по контракту сниматься в других проектах и рекламе.

Автор: Феликс Грозданов17 сентября 2017, 16:21
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