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Шоу-бизнес

Актер Василий Степанов попал в новый скандал

Василий Степанов. Кадр из сериала "Обитаемый остров"
Василий Степанов стал участником неприятной истории. По словам друга, Василий начал сотрудничать с пиарщиком, который его впоследствии якобы обманул.
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Раньше официальным представителем Василия Степанова был его родной брат Максим. "Он ездил с ним на кастинги, договаривался о встречах с режиссерами, заставлял учить тексты. Эти труды не прошли даром: Василия начали вспоминать, приглашать сняться не только в кино, но и на телевидение", – рассказал друг Степанова Дмитрий Красилов.

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 Василий Сергеевич Степанов

Василий Сергеевич Степанов актер

Вот тогда-то и объявился некий Сергей Рублев, предложивший звезде "Обитаемого острова" свои услуги. "Говорил: "У меня хорошие связи! Сделаю из Васи самого востребованного актера, а потом он со мной расплатится". Васька и согласился, как-никак он строит карьеру с чистого листа. Ребята подписали контракт, и Рублев стал везде сопровождать Василия. Но через несколько месяцев до того дошли слухи, что Сережа берет деньги за откровенные интервью своего подопечного и его участие в шоу. Самому Степанову, конечно, ни копейки из этих денег не перепало", – поведал приятель актера.

Публикация от Василий Степанов (@vasiliystepanov_official)

В итоге, Степанов прекратил сотрудничать с Рублевым. Однако тот устроил Василию скандал. "Его словно подменили. Названивает чуть ли не круглые сутки и требует денег. Кричит, что теперь Васе закрыты все пути, и он пропадет без его помощи. Мол, этому Сергею должны миллион рублей за официальный сайт Василия Степанова. А кто просил его создавать? Да и сами посмотрите в Интернете: разве этот ресурс стоит таких денег?" – цитирует Дмитрия Красилова Starhit.

Отметим, что об актере Василии Степанове вспомнили после того, как в начале апреля он выпал из окна. Артист был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы. По словам очевидцев, Василия никто не толкал, он упал сам.

После наложения гипса Степанов покинул больницу. Однако буквально на следующий день близкие артиста снова вызвали скорую, потому что Василий почувствовал недомогание. Приехавшие медики пришли к выводу, что Василий нуждается в психиатрической помощи. В итоге, Степанов попал в Кащенко. После появления этой информации вокруг артиста разразился скандал.

Репортеры выяснили, что актер уже семь лет стоит на учете в столичной клинике. Проблемы со здоровьем возникли еще во времена учебы в вузе, вследствие чего он стал застенчивым и даже замкнутым. 

Автор: Наталья Аряева25 сентября 2017, 08:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Странная жизнь выбросившегося из окна Степанова

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