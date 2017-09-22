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Леонтьев о Пугачевой: Алла много натворила

Алла Пугачева и Валерий Леонтьев. Фото: Dni.RU
Популярный исполнитель, один из корифеев отечественной эстрады Валерий Леонтьев дал откровенное интервью. Певец признался, что загнал себя и многое изменил бы в жизни, если бы была такая возможность, однако пока не готов сделать паузу, как Алла Пугачева.
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Валерий Леонтьев, который в этом году отмечает 45-летие творческой деятельности, заявил, что отмотал бы время назад и многое поменял в жизни. "Например, хорошо бы подумал, стоит ли идти на эстраду. Существует много других интересных сфер деятельности: океанология, хирургия, литература", – отметил артист.

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Валерий Яковлевич Леонтьев певец

При этом прямо певец не признался, что разочаровался. "Случаются события, в результате которых возникают подобные настроения. Назовем это внутренним напряжением. Я вот думаю, как бы лечь полежать эдак полгода и переосмыслить жизнь. Но снова гастроли, выступления, самолеты – и так по кругу. Какой-то бесконечный день сурка", – констатировал исполнитель.

Однако о прощании со сценой и речи не идет, хотя его коллега Алла Пугачева делала так несколько раз. "Человек должен отдыхать. Алла брала паузу на два года, потом вернулась и много хорошего натворила. Значит, перерыв пошел на пользу. А я пока думаю. Чувствую, что загнал себя", – цитирует Валерия Леонтьева Starhit.

Певец объяснил, что в нем сильно чувство долга перед собой и публикой. "Зная, что афиши висят в городах, я не могу взять и отменить все. Держаться в тонусе помогают такие важные черты для артиста, как самолюбие и уверенность в себе. Эти качества заставляют выходить на сцену при любых погоде и настроении", – сообщил певец.

К слову, в октябре Валерия Леонтьева ждут гастроли в США. В поездке его будет сопровождать супруга Людмила. "Почему-то бытует мнение: мол, я подолгу живу в Америке. Возможно, это связано с тем, что там находится Люся. Но это неправда. Да, я провожу отпуск в Майами, где давно купил дом, но это всего полтора месяца в году. Остальное время мотаюсь по гастролям", – рассказал Леонтьев.

Автор: Наталья Аряева22 сентября 2017, 11:12
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