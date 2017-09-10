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Пугачева хитростью помогла Леонтьеву пробиться на сцену

Валерий Леонтьев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Валерий Леонтьев и Филипп Киркооров стали гостями передачи "Сегодня вечером". Король российской эстрады рассказал о сложностях в начале пути своего коллеги.
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Яркие сценические образы, благодаря которым Валерий Леонтьев знаменит на всю страну и стал своего рода символом эпатажных выступлений, едва не стоили ему карьеры. Он рассказал, что в СССР ему неоднократно запрещали выступать, указывая, что его наряды, равно как и песни, для советской сцены неприемлемы.

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Спасла ситуацию Алла Пугачева во время творческого вечера Раймонда Паулса в 1981 году. "Валерий сидел в зале, как и остальные зрители. Власти не разрешили ему выступать. Тогда Алла Борисовна после выступления рассказала, что есть такой талантливый артист Леонтьев и заставила его выйти на сцену. Так она хитростью рассказала всей стране о творческой деятельности запрещенного певца", – цитирует StarHit Филиппа Киркорова.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)

Король российской эстрады признался, что в плане нарядов равняется именно на Леонтьева. "Переплюнуть костюмы Леонтьева не удастся никому. Он создавал эти образы тогда, когда даже материалы невозможно было достать. Откуда он брал все эти стразы – для меня это загадка", – рассказал Киркоров.

Впрочем, как ни удивляет Валерий Леонтьев на сцене, экстравагантные поступки поклонников он вряд ли сможет переплюнуть. Так, во время одного из выступлений зрительница подошла к сцене и кинула в него буханкой черствого хлеба. "Еще был случай, когда поклонница подарила мне банку варенья с мелко перемолотым стеклом внутри. Я, конечно, был в шоке", – признался артист.

Он отметил, что никогда не хотел сменить свой сценический образ на что-то менее яркое, а также добавил, что на достигнутом останавливаться он не собирается. О том, какие наряды и выступления Валерий Леонтьев приготовил для будущих выступлений остается только догадываться.

Автор: Геннадий Куприянов10 сентября 2017, 12:53
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