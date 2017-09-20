Лазарев поддержал истерику Макаревича

Знаменитый певец Сергей Лазарев вслед за своим коллегой Андреем Макаревичем раскритиковал памятник легендарному оружейнику Михаилу Калашникову в Москве. Артист назвал это отвратительным.

Лазарев опубликовал на своей страничке в Instagram полную возмущения запись. На его взгляд, монумент получился некрасивым.

"Не могу промолчать... это отвратительно ставить в центре столицы такой памятник. Человек с Автоматом в руках! Вся власть так заботится о психологическом состоянии детей, постоянно вводя новые запреты, и тут же ставит памятник Калашникову с Автоматом в центре! Чему учим детей? Воевать? Делать эту картинку Нормой!? Не хватает эмоций выразить негодование (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Сергей. При этом он согласился, что изобретением знаменитого оружейника нельзя не гордиться и он достоин памятника, но не в сердце столицы. "…Такой некрасивый памятник!!! Это, на мой взгляд, Перебор!!! Задача устрашить? Ну тогда, выполнена на 5! Смотреть страшно!" – заключил певец.

Ряд пользователей обрушились на Лазарева с критикой, предложив поменять место жительства. В ответ на нападки артист подчеркнул, что каждый имеет право на мнение, и попросил не переходить на личности.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Сен 20 2017 в 3:27 PDT

Отметим, ранее лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в свойственной ему манере набросился на памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Музыкант назвал его "бездарным и уродливым", отметив, что скульптура сделана плохо. Он рвет и мечет!

Как писали Dni.Ru, церемония открытия монумента состоялась 19 сентября на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. 7,5-метровая композиция изображает Калашникова, держащего в руках автомат.