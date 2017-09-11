Лазарев набросился на Билана с кулаками после конфуза

Выступление Сергея Лазарева и Димы Билана на "Новой волне" в Сочи не обошлось без непредвиденной ситуации. Конфуз, в который попал Лазарев по вине Билана, вывел первого на эмоции.

Накануне, 10 сентября, Дима Билан и Сергей Лазарев вместе выступали на сцене в рамках Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который традиционно проходит в Сочи. Артисты исполнили дуэтом песню "Прости меня", причем дважды. Конфуз произошел, когда Дима Билан в середине куплета забыл о том, что поет не соло, а вместе с Сергеем Лазаревым, и начал петь его партию.

Интересно, что Сергей Лазарев, сделав вид, будто так и надо, не стал прерывать исполнения Билана. лишь по окончании песни Дима обратился к публике: "Прошу прощения у публики! Давайте мы еще раз споем дуэтом. Извиняюсь перед Сережей. Мне очень стыдно. Я когда бываю в экстазе от исполнения на сцене, а это бывает часто, то все могу поперепутать. Я спел слова Сережи в нашем дуэте!"

Сергей Лазарев ответил на это, несколько смущаясь: "Дима, если бы ты не сказал, то никто бы и не заметил". Однако тот не удовлетворился репликой коллеги, настоял на своем, да к тому же Билана поддержал зрительный зал своими бурными аплодисментами. В итоге, артисты еще раз исполнили песню.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Сен 10 2017 в 6:17 PDT

И вот тут случился еще конфуз. Билан снова спел слова Лазарева. Однако все же спохватился. Тем не менее, реакция Сергея оказалась бурной и молниеносной. Лазарев резко развернулся и пошел с кулаками на Билана. К счастью, драки не произошло. Исполнители вышли из положения, обыграв сценку. В конце песни они пожали друг другу руки и ушли за кулисы, где, как утверждает "Московский комсомолец", не скрыли своего возмущения.

Позже Сергей Лазарев и Дима Билан все же нашли в себе силы вместе выйти к представителям СМИ и попозировать на камеры. Артсит выглядели весьма импозантно: оба в костюмах, Сергей Лазарев в в темном, а Дима Билан – в фиолетовом. если первый выбрал брюки классического кроя, то второй умудрился влезть в суперобтягивающие штаны, которые некоторые пользователи Сети обозвали "брюками-колготками".