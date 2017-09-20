Галкин показал озорное фото Пугачевой
Галкин показал забавный кадр с избранницей, сопроводив публикацию трогательным комментарием: "Милая сердцу фотокарточка". При этом вышедшее из обихода современного человека последнее слово он написал не случайно. Таким образом артист ответил резидентам Comedy Club, которые посмеялись над его старомодным изложением мыслей в соцсетях.
"Дабы не выходить за рамки сложившегося образа, я предпочту такую подпись под этим снимком", – добавил юморист, снабдив пост в Instagram хэштегами #яизпрошлоговека и #камедивытакиемолодые. Фолловеры Максима очень активно отреагировали на фото. Всего за пару часов отметили ее как понравившуюся более 70 тысяч человек и оставив сотни комментариев.
На снимке Примадонна выглядит очень озорной и жизнерадостной, показывая фотографу язык. При этом певица держит в руке мягкую игрушку – зайца, а улыбающийся юный Максим сидит рядом с будущей супругой.
Большинство пользователей соцсети сошлись во мнении, что артисты очень хорошо смотрятся вместе, а также похвалили их чувство юмора. "Фотка огонь! Офигенные такие, оба!", "Максим такой влюбленный", "Алла красотка", "Вы самые лучшие!", "Максим, ты здесь как юноша совсем. А, правда, Алла совсем не возрастная. Она как всегда молода"," "Такие классные! Я на Аллу Борисовну по-другому смотреть стала", "Браво, Максим!!! Главное, оставаться собой и с Аллой!", "Классная фотка!". – комментируют "фотокарточку" подписчики юмориста.
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