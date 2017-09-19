Шепелев убит бесчеловечным заявлением Малахова

Желание Андрея помочь встретиться внуку с дедушкой покоробило Дмитрия. Он оберегает сынишку.

В свое время Дмитрий Шепелев пришел на программу Андрея Малахова, чтобы поделиться переживаниями. "Я доверил Андрею самое важное в моей жизни интервью о Жанне, о нашем Платоне, о том, почему так бережно храню это личное, как это важно для меня, почему я изо всех сил оберегаю сына, – пояснил Шепелев. – Сегодня я понимаю: заявляя, что он поможет внуку встретиться с дедушкой, Андрей поступает профессионально, но бесчеловечно".

Шоумен убит настойчивым желанием ведущего наладить контакт между родителями Жанны Фриске и ее сыном Платоном. Для Шепелева их общение – явление невозможное. Было время, когда он выслушал немало неприятных слов, но теперь, кажется, истина восторжествовала и с родителей певицы маски сорваны. А Дмитрию бояться нечего, поэтому он первым решился пройти проверку на полиграфе в своей же программе "На самом деле".

"События последних нескольких лет буквально перевернули мою жизнь. Вокруг было много лжи, много предательства и лицемерия. Осуждение толпы... Я, как никто, знаю, как важно порой выяснить правду, объясниться с миром, быть услышанным, – вздохнул Шепелев. – Кстати, я сам предложил первым пройти тестирование на полиграфе и ответить на вопросы, которые наши с тобой коллеги смакуют который год. И после этого считаю, что у меня есть полное право задавать откровенные вопросы моим гостям".

"Для меня самого проверка на полиграфе и необходимость говорить о личном стали тяжелейшим потрясением. Это было чертовски сложно, но у меня было главное подспорье — на моей стороне правда. Согласиться на этот разговор было непросто, но сказать правду оказалось большим облегчением", – цитирует бывшего гражданского мужа Жанны Фриске "АиФ".

