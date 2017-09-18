Крутой утер нос Лепсу на конференции
Летом один фестиваль сменяет другой. А с учетом того, что на этих мероприятиях заняты одни и те же люди, складывается впечатление, что на протяжении месяцев длится один большой концерт. И все же фестивали все разные и на них тратятся разные деньги.
Так, за последнее время особое внимание СМИ привлекли фестиваль "Жара", организаторами которого были продюсер Григорий Лепс, певец и бизнесмен Эмин Агаларов и создатель "Русского радио" Сергей Кожевников. Вскоре после него начал свою работу конкурс "Новая волна" в Сочи, которой занимался продюсер и композитор Игорь Крутой.
Не секрет, что на оба мероприятия были потрачены безумные деньги. К примеру, некоторые СМИ распространили информацию, будто Лепс с Агаларовым и Кожевниковым потратили на "Жару" порядка пяти миллионов долларов. На пресс-конференции, приуроченной к закрытию конкурса "Новая волна", Игорь Крутой компетентно сообщил, что это число не является верным. "Сколько, вы говорите, было потрачено на "Жару", пять миллионов? Ну, во-первых, не пять, а семь", – заявил Крутой.
А потом недвусмысленно дал понять, что потратил на "Новую волну" сумму куда крупнее. "Могу сказать, что у нас – больше", – цитирует продюсера Life.ru. На естественный вопрос журналистов, во сколько же ему обошлась "Новая волна" в Сочи, Игорь Крутой предпочел не отвечать. Продюсер отказался, пошутив, что находится не в налоговой.
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