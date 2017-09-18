Крутой утер нос Лепсу на конференции

На пресс-конференции, посвященной закрытию "Новой волны", Игорь Крутой заявил, что потратил на конкурс больше, чем его коллега Григорий Лепс на "Жару".

Летом один фестиваль сменяет другой. А с учетом того, что на этих мероприятиях заняты одни и те же люди, складывается впечатление, что на протяжении месяцев длится один большой концерт. И все же фестивали все разные и на них тратятся разные деньги.

Так, за последнее время особое внимание СМИ привлекли фестиваль "Жара", организаторами которого были продюсер Григорий Лепс, певец и бизнесмен Эмин Агаларов и создатель "Русского радио" Сергей Кожевников. Вскоре после него начал свою работу конкурс "Новая волна" в Сочи, которой занимался продюсер и композитор Игорь Крутой.

Не секрет, что на оба мероприятия были потрачены безумные деньги. К примеру, некоторые СМИ распространили информацию, будто Лепс с Агаларовым и Кожевниковым потратили на "Жару" порядка пяти миллионов долларов. На пресс-конференции, приуроченной к закрытию конкурса "Новая волна", Игорь Крутой компетентно сообщил, что это число не является верным. "Сколько, вы говорите, было потрачено на "Жару", пять миллионов? Ну, во-первых, не пять, а семь", – заявил Крутой.

Публикация от Ольга Крутая/ Olga Kroutoi (@olgakroutoi) Сен 8 2017 в 12:03 PDT

А потом недвусмысленно дал понять, что потратил на "Новую волну" сумму куда крупнее. "Могу сказать, что у нас – больше", – цитирует продюсера Life.ru. На естественный вопрос журналистов, во сколько же ему обошлась "Новая волна" в Сочи, Игорь Крутой предпочел не отвечать. Продюсер отказался, пошутив, что находится не в налоговой.