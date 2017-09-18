Звезду "Дома-2" заставили пожалеть о своем поступке

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Аня Якунина недавно сделала большую татуировку под грудью, но теперь сомневается в правильности своего поступка. Дело в том, что на процедуру она решилась спонтанно.

"На татуировку решилась за один день. Ехала в тату салон и планировала сделать небольшой узор. Думаю, картины должны что-то значить", – говорит девушка. "В итоге с мастером мы подобрали эскиз, который кардинально отличается от того, что я хотела", – рассказала Аня.

По словам звезды "Дома-2", после того как она выложила фото в соцсеть, многие фолловеры стали писать, что татуировка слишком большая. "Я начала сомневаться и жалеть, что ее сделала. Думаю, мне нужно привыкнуть, что теперь у меня на теле есть "сердце под сердцем". Делали татуировку два часа. Это было невыносимо больно. Больше я на такое не решусь", – цитирует Якунину журнал "Дом-2" в Instagram.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Сен 18 2017 в 1:42 PDT

"Какой ужас", "Это просто дикость, надо же так издеваться над собой", "У нее крыша поехала", "Осталось теперь на лбу", "Я считаю, это бред, таких размеров", "Ну нельзя, что ли, сделать хной на время?", "Вот совсем ума нет. Для чего такая срамота нужна?", "А зачем тогда вообще делать-то надо было? Смысл и цель в этом какая была в голове в этот момент?" – раскритиковали пользователи соцсети поступок своей любимицы.

Лишь немногие посчитали наколку красивой. "Мне нравится", "Офигительная тату", "Смело, красиво", "Очень круто", – написали фолловеры.