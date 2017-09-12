Скандальная звезда "Дома-2" метит на место Бузовой

Экс-участница реалити-шоу "Дома-2" Алина Саакян сняла третий клип в надежде завоевать музыкальный олимп по примеру телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Эпатажная девушка ради успеха в шоу-бизнесе, по слухам, инвестировала больше миллиона в "тюнинг" своего тела.

Говорят, Алина прибегла не к одной пластической операции. Эпатажная экс-участница телешоу, как пишет Life.ru, "сделала новую грудь и ягодицы, увеличила губы и убрала все лишнее в области живота". Уже в новом образе Алина Ян сняла дебютный клип, который запомнился зрителю интимными сценами со звездой "Универа" Виталием Гогунским.

Ее второе видео "Всего лишь женщина" подверглось жесткой критике пользователей Сети за текст песни. "А я всего лишь женщина. Во мне глубокая трещина. А ты заполни ее собой, и я пойду за тобой", – поет девушка. Однако отрицательные отзывы не остановили Алину.

Публикация от Алина Ян Бизнес Леди, Певица (@alina___yan) Авг 3 2017 в 5:52 PDT

Саакян сняла третий клип под названием "Константин". По сюжету, она "играет" провинциалку, приехавшую покорять в Москву. В поисках спонсора и продюсера героиня обратилась к коучу Юлии Печерской, чтобы покорить Меладзе.

Ради съемок нового клипа Алина пошла на жертвы – продала любимый Mercedes. "Пока в карьеру я вкладываю деньги от продажи машины. Также весь доход от моих салонов красоты уходит на производство клипов и музыкального материала", – делится начинающая певица. Саакян верит в себя – в этом году она стала номинантом на премию телеканала Russian MusicBox, сообщает Life.ru со ссылкой на Super.