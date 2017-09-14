Звезда "Дома-2" родила с тяжелыми последствиями

Тата Блюменкранц дала откровенное интервью. Она рассказала о ревности, отсутствии секса и других интимных подробностях.

Грузинская еврейка Тата Абрамсон, много лет прожившая в Китае, участвует в телепроекте "Дом-2" 253 дня. Изначально на это реалити-шоу она приходила к Федору Стрелкову. Но счастье обрела с Валерием Блюменкранцем. В апреле они сыграли свадьбу. А уже в июле у них родилась очаровательная дочь Беатриса. Девочка стала 10-м ребенком, появившимся на свет на популярной телестройке. Но только сейчас Тата призналась, как тяжело далось ей желание стать мамой.

"Роды прошли с адской болью и с тяжелыми последствиями, – шокировала звезда "Дома-2". – Поэтому с момента родов у нас с мужем еще не было секса. Мне больно, но Валера относится к этому с огромным пониманием". Но это – не единственная проблема. с которой столкнулась Тата. "Боюсь, что у меня окончательно пропадет молоко, – чуть не плачет она. – Поэтому мне приходится пользоваться смесями, ведь сейчас каждая капелька своего молока – на вес золота. Я из-за этоо очень расстаиваюсь".

После родов Тата стала очень раздражительной. "Ревную дочку ко всем, кроме Валеры! Не знаю почему. Например, я категорически против укачивания... Меня злит, когда мама берет на руки Бетти и качает. Из-за этого могу на нее даже сорваться", – уверяет Блюменкранц.

Публикация от Тата Блюменкранц (@_tatia_tatia_) Сен 11 2017 в 10:47 PDT

Еще одна проблема – пребывание на "Доме-2". Паря хотя и построила любовь, но намерена вернуться на скандальный телепроект, где кажется, что все спят со всеми. "Я уверен, что смогу защитить своих девочек от нежелательных проблем, нервов и провокаций" – цитирует мужа Таты журнал "Мир реалити-шоу".

Напомним, что пара Блюменкранцев считалась одной из самых конфликтых на проекте. Нередко дело доходило до рукоприкладства. Однако это не помешало Тате и Валерию создать семью и завести ребенка. Но долгим ли будет счастье?..

